الكعبي يدعو مجالس المحافظات الى تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية الى المحاضرين المجانيين

2019/05/07 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي،اليوم الثلاثاء، مجالس المحافظات الى تخصيص نسبة مئوية من الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك الى شريحة الاساتذة المحاضرين المجانيين أسوة بالشرائح الأخرى ووفقا للقانون .

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