2019/05/07 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفتش عام الداخلية: ضبط رائد في كلية الشرطة متلبس بتسلم رشاوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/07 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش عام الداخلية: ضبط رائد في كلية الشرطة متلبس بتسلم رشاوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتش عام الداخلية: ضبط رائد في كلية الشرطة متلبس بتسلم رشاوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).