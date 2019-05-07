طيران الجيش يفتك بدواعش قرب حدود سوريا

2019/05/07 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قتل طيران الجيش، خمسة ارهابيين في شمال قضاء القائم غربي محافظة الانبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان “قيادة طيران الجيش وضمن عمليات الإسناد التي تقدمها لقيادة عمليات الجزيرة في المنطقة الحدودية مع سوريا شمال القائم تعرضت إحدى طائرات القيادة إلى عملية إطلاق نار فردت على مصادر النار وتبين إنها صادرة من مجموعة من ارهابي داعش”.وأضاف ان “عملية الرد أسفرت عن قتل خمسة ارهابيين وتدمير العجلة التي كان يستقلونها اضافة الى تدمير عجلة مفخخة”.

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