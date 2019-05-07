2019/05/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تقرر تعليق أنشطتها أحتجاجاً على الحادث الأرهابي الذي طال مدير دائرتها القانونية نعيم البدري

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