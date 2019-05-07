الأولمبية تعلق أنشطتها أحتجاجاً على اعتداء

2019/05/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تعليق أنشطتها كافة لغاية يوم الأحد المقبل المصادف 12-5-2019 أحتجاجا على ما تعرض له مدير الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية نعيم البدري من اعتداء "ارهابي" صباح أمس الأثنين عندما تعرض منزله الى هجوم برمانة يدوية من قبل مجهولين وادت الى أضرار معنوية ومالية كبيرة.

وطالبت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان ورد لشفق نيوز الأجهزة الأمنية كافة والحكومة العراقية "الأسراع والكشف على الجناة وتقديمهم الى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية "الرياضيين كافة لعمل وقفة أحتجاجية لما تعرض له البدري وربما غيره في قوادم الأيام من أعداء العراق والرياضة والتي يحاول جرها البعض في صراعات شخصية لا تنتهي ولن تخدم الواقع الرياضي في البلاد".

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