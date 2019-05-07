صحيفة: تهديدات إيرانية تستهدف قوات أمريكية بثلاث دول عربية

2019/05/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ،الثلاثاء، أن تهديدات إيرانية كانت تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا واليمن من خلال شن هجمات على مصالح أمريكية في الخليج باستخدام طائرات مسيَّرة.

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