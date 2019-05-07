مقتل مقرب من البغدادي و14 آخرين غربي الانبار

2019/05/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في قيادة عمليات الانبار، الثلاثاء ، بمقتل القيادي في عصابات داعش الارهابية والمقرب من البغدادي “ابو قصوره التونسي” و 14 من مرافقية بعملية أمنية غربي المحافظة.

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