إخماد حريق السنك في بغداد

2019/05/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الثلاثاء، بإخماد الحريق الذي اندلع في بناية تجارية، بمنطقة السنك في بغداد.

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