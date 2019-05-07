العمل تدعو الى نشر ثقافة السلامة المهنية بين العاملين في القطاع العام

2019/05/07 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العاملين ضمن القطاع العام الى اتباع ارشادات وتعليمات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لها لتجنب الاصابات والحوادث التي ترافق عملهم .

وقال مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ناضر الشمري ان المركز يتولى اجراء الفحوص المختبرية والطبية للعاملين ضمن القطاع العام من خلال اجراء الزيارات الى مواقع العمل وفحص العاملين فيها وتنظيم الورش والندوات التثقيفية المعنية بالتعريف باساليب وطرق السلامة المهنية مشيرا الى ان المركز يدعو جميع اصحاب العمل الى ابداء التعاون مع الفرق التفتيشية والسماح للعاملين بالمشاركة بالندوات والدورات التثقيفية لنشر ثقافة السلامة المهنية بينهم .

واضاف ان المركز سجل في نيسان الماضي تسع اصابات عمل للعاملين ضمن القطاع العام في مواقع مختلفة من خلال استمارة معدة لهذا الغرض مشيرا الى ان الاصابات سُجِلت ضمن الاستمارات الواردة من وزارة النفط / شركة مصافي الوسط، ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات / شركة الفاو الهندسية العامة، ووزارة التجارة / الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، ووزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق .

يشار الى ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية يتولى رصد اصابات العمل بموجب المادة 114 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي تتضمن رصد وتسجيل اصابات العمل بالتعاون مع الجهات الصحية المخولة من وزارة الصحة وان الرصد يتم وفق مخطط لخريطة الكترونية تؤشر التوزيع الجغرافي لاصابات العمل .

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