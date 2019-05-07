وزارة الاعمار تعقد ندوة موسعة عن مشاريع البناء الجاهز

2019/05/07 | 18:44

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(المستقلة)..عقدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديـات العامة ندوة موسعة عن مشاريع البناء الجاهزبالتعاون مع شركــة vollert الالمـانيـة.

واستعرض ممثلو وخبراء الشركة الالمانية اثناء الندوة عـدد من مشـاريعهـا المنفـذة في الدول العربيـة والاجنبية ورغبتهم بالدخول للسوق العراقية لتنفيــذ عدد من مشاريع المدارس والمراكز الصحيــــة والابنيــــة الاخـرى بطريقة البناء الجاهز لما له من مواصفات فنية وامتيازات عن البناء التقليدي.

وبينت الشـركة بأنها تعمل بالبنـاء الجاهـز وفق دراســات لكافـة تفاصيـل العمل منهـا عـدد الطوابق وثقـل البنايـة وكافـة التفاصيـل الداخلـة في العمـــــل مؤكـــــدة ان الكونكريت المستعمـل في الاعمـال تختلـف نسـب تسليحــــة حسب تصميـــــم ونوع كل عمــل

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