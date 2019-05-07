2019/05/07 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..وجه النائب الأول لمحافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية ، العليا عادل الدخيلي ، بمنع تسويق محصولي الحنطة والشعير خارج المحافظة ، موعزاً بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة هذا الموضوع .

وقال الدخيلي ” ان اللجنة الزراعية العليا وجهت كتاباً رسمياً الى مديرية شرطة ذي قار قسم السيطرات يقضي بمنع خروج محصولي الحنطة والشعير الى المحافظات الاخرى “.

وأضاف ” ان محصولي الحنطة والشعير تعتبر ثروة غذائية خاص بذي قار فقط تعتمد عليها المحافظة للوصل الى الأكتفاء الذاتي وتسويق هذه المحاصيل خارج حدود ذي قار يعتبر خرقاً للخطة الزراعية “.

واكد نائب المحافظ خلال اجتماع عقده مع اللجنة الزراعية في قضاء الرفاعي افتتاح مركز تسويق ثاني في مطار الدهيمي لضمان سرعة اكبر في عملية تسويق المحاصيل الزراعية هذا العام “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تمنع تسويق محصولي الحنطة والشعير خارج المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تمنع تسويق محصولي الحنطة والشعير خارج المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).