مقتل ابو قسورة التونسي في صحراء الانبار

2019/05/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلن الحشد العشائري في محافظة الانبار اليوم الثلاثاء مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بصحراء شمال غرب الانبار .وقال قطري العبيدي القيادي في حشد الانبار في تصريح صحفي ان قوات الجيش والحشد العشائري نفذ عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في عمق الصحراء التي تربط محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل ادت الى […]

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