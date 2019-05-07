صورة جان دمو ثانيةً

2019/05/07 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي السوداني

ستكون حكايتنا الليلة من صنف أثاث الذاكرة المعاد انتاجه بقوة الحنين ، مصلوبة فوق صورة استعادية ، وقعت على مبعدة من منتصف تسعينيات القرن البائد ، حين حطّت كمشة حقائب جديدة في واحد من زواغير ربة عمون في جبل اللويبدة بعمّان :

إنّها صورة أرسلها صاحبي الشاعر الملحن المغني الطبيب سعد الصالحي .

بدا أنّ مكان الأثر هو مقهى " السنترال " الذي يرتفع سلة أشبار فوق طقطقة مواعين فول هاشم المشهور، وعياط أبي عرب المحبب .

هناك ، كان الناس يسهرون حتى الفجر ، وترتيلة فيروزية مبهرة تصلح لأن تكون مفتتح بكاءٍ وأمل " صبح الصباح ، فتّاح يا عليم ، والجيب ما فيهشي ولا ملّيم ، بس المزاج رايق وسليم ، باب الأمل بابك يا رحيم ".

في الصورة ، يظهر علي عباس علوان وعيسى حسن الياسري وسعد جاسم وحازم لعيبي أخو شاكر لعيبي وهادي الحسيني وأنا ، وواحدٌ اسمه صباح وجان دمو " هو يسكن قبراً مرمياً في أستراليا حتى اللحظة ".

لم تتبدل حياة جان هنا عن حياته في بغداد .



صعلوك نبيل حافٍ ، لكنه كان مستعداً لأن يمنحك قميصه الوحيد ، كي تشتري بخراجه لفّة فلافل ، أو ربعية عرق موّال ، لكن ليس لصبغ قندرة حتماً .



كان الشاعر المؤجل أبداً تلقائياً متناغماً مع ذاته .



هو من صنف الكائنات المسالمة التي لا تدوّخ رأسها بهاونات الأسئلة الكونية الثقيلة.



لم يقم بشغل يستدعي جهداً بدنياً .

جلّ كدّه وكدحه الفكري وقع في باب الشعر والترجمة والتنظير الشفاهي ، وتنبيه المريدين والغاوين صوب قراءات مفيدة ومبهرة ، ولم يترك خلفه أثراً سوى مجموعة شعرية صغيرة ، كان عنوانها في أصل المخطوط " أسمال الملوك " ثم انشالت مفردة " الملوك " من العنوان، وبقيت أسمالهم " وقهقهات الولد ذو السن الوحيدة .

طبعت " أسمال " طبعة شعبية مدموغة بفقر الحصار الهمجي اللعين في " دار الأمد " ببغداد العباسية المريضة أيامها ، وصاحبتها الطيبة حكمية الجرار .

حين حلّ جان دمو بعمّان، صار يغزو كلّ مطالع شهر ، بيت حكمية في جبل الحسين ، مطالباً إياها بربح الكتيّب الذي لم يبع ، وبطريقة جميلة حميمة ، ليس بمقدورك أن تردّها ، حتى لو كان قلبك من حجر .

في واحدة من فلتات جان وكشوفاته المذهلة ، ثمة بيت مهجور منزرع فوق احد منسرحات جبل اللويبدة البديع ، اتخذ منه والصعاليك مأوى آمناً.

كان هو ونصيف الناصري وهادي الحسيني وإياد صادق ورضا ذياب ، وضيوف طوارىء تعتعتهم الأيام وزرعت في جيوبهم ثقباً أبدياً .

صارت تلك الدار مزاراً ومناماً مشاعاً لمن لا منام تحت يمينه ولا غطاء ، أو هو من صنف الصعاليك المتبطلين المتعففين .

لا أحد يعرف من هو مالك هذه الدار المشاعة .



ثمة ثقب عال في جسد أحد حوائط الملاذ ، تنزل منه مياه عذبة لا تعرف منابعها .



أحدس الآن أنّه من منسيات دفتر الغفلة .

ثمة شجرة ليمون ضخمة تكلكل كما أمّ حنون ، على براميل الماء التي تنترس من دفق ثقب الجبل المريب .



سلام على الربع كلّهم .



سلام على البلاد العليلة ، التي نفتقدها وهي نائمة بين الأضلع .



سلام علينا ومن مثلنا ، وقد صيّرتنا الليالي السود اليابسات ، كتبةَ مراثٍ توجع القلب وتقصّر العمر .

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