خمس علامات تشير إلى نقص اليود في الجسم

2019/05/07 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يسبب نقص عنصر اليود في الجسم ظهور مشكلات صحية جدية، لأن حالة وعمل الغدة الدرقية والتوازن الهرموني في الجسم يعتمدان على هذا العنصر.وفقا لمنظمة الصحة العالمية تتراوح الجرعة اليومية من عنصر اليود للجسم ما بين 100و 200 ميكروغرام ارتباطا بعمر الشخص وحالته الصحية.المرأة الحامل مثلا تحتاج إلى 200 ميكروغرام يوميا من […]

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