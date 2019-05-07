الصحة تضبط 15 طناً من الأدوية المهربة وسط بغداد

2019/05/07 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت دائرة التفتيش بالوزارة في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه، ان "فريق مشترك من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية و بالتعاون مع القوة الماسكة للارض (قيادة قوات الشرطة الاتحادية) تمكنت من ضبط خمسة عشر طناً من الادوية المهربة في مخزن يديرة اربعة اشخاص في حي السعدون ببغداد".وأضافت أنه "تم القاء القبض على اصحاب المخزن وفق اوامر قضائية والتحفظ على الادوية والموجودات واعداد محضر ضبط أصولي دون فيه انواع الادوية وعددها".انتهى .م ك

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