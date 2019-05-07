2019/05/07 | 18:47

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من الغرامة حتى الحبس ..



قانون المرور الجديد

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من الغرامة حتى الحبس ..



قانون المرور الجديد

الثلاثاء 7 مايو 2019 - 18:19

مجلس النواب صوت على قانون جديد للمرور حيث كانت أبرز مضامين القانون هي وضع خطوط عامة لتقليل المشاكل المرورية وأن العقوبات في القانون تنوعت بين السجن والغرامات بحسب نوع المخالفة وضررها.

مجلس النواب صوت على قانون جديد للمرور حيث كانت أبرز مضامين القانون هي وضع خطوط عامة لتقليل المشاكل المرورية وأن العقوبات في القانون تنوعت بين السجن والغرامات بحسب نوع المخالفة وضررها.

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