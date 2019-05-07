محاولات انتحار في مراكز احتجاز طالبي اللجوء الأسترالية

2019/05/07 | 18:52

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(المستقلة)..أمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بتجميد إستيعاب طالبي اللجوء في مراكز الهجرة التي تديرها بلاده، في قرار يعزز السياسة المتشددة حيال اللجوء في أستراليا، فيما حاول لاجئ عراقي الانتحار في مركز احتجاز مانوس.وبحسب موقع “أس بي أس”، فإن موريسون أمر مراكز الهجرة بتجميد استيعاب طالبي اللجوء الذين يريدون دخول الأراضي الأسترالية، عازيا السبب الى أن برنامجهم يكلف عدة مليارات من الدولارات ما يصعب بعض الأمور في بلاده.ويأتي هذا الموقف بعد فشل تشريع قوانين لنقل المرضى من اللاجئين المحتجزين للعلاج داخل الأراضي الأسترالية.وفي شأن ذي صلة أكدت جماعة للدفاع عن حقوق اللاجئين في استراليا، حصول محاولتي انتحار أخريين في جزيرة مانوس، موضحة أن أحدهما طالب لجوء عراقي احتجزته الشرطة في زنزانة منفردة وهو يتعافى.

وقال المتحدث باسم ائتلاف حركة اللاجئ إيان رينتول، الموجود في جزيرة مانوس، إن “الرجل حاول إيذاء نفسه”، بعد وصوله لمرحلة اليأس من قبول لجوئه.يذكر أن قوانين الهجرة الأسترالية تعد الأشد من نوعها في العالم، حيث ترفض قطعا قبول طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول أراضيها عبر التهريب، وتقوم باحتجازهم في جزر نائية وسط ظروف إنسانية غاية بالصعوبة، في حين تحذر السلطات الأسترالية من سلوك “رحلة شاقة تنتهي بموت كثيرين والقبض على الناجين منهم واحتجازهم”.

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