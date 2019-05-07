مجلس النواب يدرس إنشاء صندوق دعم الصحافة وإعادة المكافأة التشجيعية

2019/05/07 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في مكتبه اليوم الثلاثاء مع رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ومجموعة من رؤساء تحرير وممثلي الصحف اليومية المستقلة والمستشار القانوني للنقابة، سبل دعم مجلس النواب للمؤسسات الاعلامية بصورة عامة والصحف الورقية بشكل خاص.وتطرق الكعبي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه “لجملة مقترحات […]

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