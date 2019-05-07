2019/05/07 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

تحدثت صحف عالمية على عن أمكانية تولي الطفل الملكي للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الذي ولادته أم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أول طفل في العالم بامكانه تولي عرش بريطانيا ورئاسة أميركا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أول طفل في العالم بامكانه تولي عرش بريطانيا ورئاسة أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).