الكاكائيون يحذرون من مخاطر داعش في مناطقهم

2019/05/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر رئيس منظمة ميترا للتنمية والثقافة اليارسانية، من أن مخاطر داعش مازالت قائمة على الكاكائيين في مناطق داقوق وخانقين.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن رجب كاكيي قوله ان "الحكومة الإتحادية لاتعلم شيئاً عن اوضاع الكاكائيين والتغيير الديموغرافي مستمر في مناطقهم، وان الأطراف الدولية تلتزم الصمت إزاء ما يجري للكاكائيين".

وأضاف كاكيي "قبل فترة هاجم داعش مناطق الكاكائيين والقوات الكوردية غائبة أو مغيبة عن تلك المناطق للدفاع عنها، وعليه فإن اوضاع الكاكائيين في حالة مزرية وهي تسير من سيء الى أسوأ، لذا نطالب وندعو جميع الأطراف الإلتفات الى وضع الكاكائيين واتخاذ الإجراءات لحمايتهم".

يشار الى ان الكاكائيين الكورد يتوزعون على مناطق كركوك، داقوق، خانقين، شرق الموصل، سهل نينوى، بغداد وديالى.

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