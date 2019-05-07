وفد من ذي قار يبحث مع امانة مجلس الوزراء ملفات الكهرباء والمطار والتموينية

2019/05/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

بحث وفد رسمي برئاسة رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني ، يوم امس مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، عدد من الملفات المهمة العالقة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية.





شبكة اخبار الناصرية:بحث وفد رسمي برئاسة رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني ، يوم امس مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، عدد من الملفات المهمة العالقة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية.وقال الخاقاني في بيان حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان ملف الكهرباء كان له الأولوية في المباحثات لاسيما مع حلول شهر رمضان ، وارتفاع درجات الحرارة ، حيث طلب الوفد رصد المزيد من التخصيصات لتنفيذ مشاريع تطوير الكهرباء في المحافظة .

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