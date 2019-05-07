تمهيدا لاطلاق مشاريع بناء المدارس ،الناصري يوجه بالاسراع بتخصيص الاراضي

2019/05/07 | 19:00

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

وجه محافظ ذي قار يحيى اناصري اليوم ، مدراء الوحدات الادارية في المحافظة بالاسراع بتخصيص الاراضي تمهيدا لاطلاق مشاريع بناء المدارس الجديدة في المحافظة .

شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار يحيى اناصري اليوم ، مدراء الوحدات الادارية في المحافظة بالاسراع بتخصيص الاراضي تمهيدا لاطلاق مشاريع بناء المدارس الجديدة في المحافظة .

وقال الناصري لشبكة اخبار الناصرية ، انه عقد اليوم اجتماعا موسعا بمدراء الوحدات الإدارية في المحافظة لحسم ملف الاراضي المخصصة لبناء المدارس الجديدة .

واوضح انه وجه بالاسراع بتخصيص الاراضي وتذليل جميع العقبات من اجل الشروع بخطة الاعمار للعام الحالي والتي تتضمن مشاريع مهمة لتطوير البنى التحتية لقطاع التربية.انتهى،ت ع ح .

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