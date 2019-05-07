شرطة ذي قار تصدر حزمة توجيهات جديدة لحفظ الامن في رمضان

2019/05/07 | 19:00

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شبكة اخبار الناصرية:

اصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم حزمة توجيهات جديدة لتعزيز الامن والاستقرار في شهر رمضان الفضيل.





شبكة اخبار الناصرية:اصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم حزمة توجيهات جديدة لتعزيز الامن والاستقرار في شهر رمضان الفضيل.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة ذي قار حصلت شبكة اخبار الناصرية ان قائد الشرطة اللواء حسن سلمان ، وجه اثناء اجتماع بقادة الاجهزة الامنية بضرورة حماية دور العبادة وتشديد الرقابة في الأسواق وتامين الأجواء الآمنة للمواطنين اثناء التبضع وحماية ممتلكاتهم، والتأكيد على التعامل بحزم ‏مع الجرائم الجنائية والمشاكل والمخالفات المرورية والضوضاء ، مع مراعاة احترام قيم حقوق ‏الإنسان.



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