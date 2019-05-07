برلماني يتوقع استكمال الكابينة الوزارية خلال عيد الفطر

2019/05/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الثلاثاء، استكمال الكابينة الوزارية خلال عيد الفطر، مبيناً أن حسم موضوع التشكيلة الحكومية سيتم وفق نفس الآلية التي أدت إلى حل الخلافات بخصوص رئاسات بعض اللجان البرلمانية.

وقال البخاتي في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن “عدم اكتمال الكابينة الوزارية لا تؤثر تأثيراً كبيراً على اداء البرلمان والمؤسسات التنفيذة لكن هو حاجة ملحة يجب أن يتم تنفيذها”، متوقعاً استكمال التشكيلة الحكومية “في نهاية رمضان أو في أيام عيد الفطر”.

وأكد البخاتي، أن “قضية استكمال الكابينة الحكومية محسومة وهي مسألة تفاهمات”، ماضياً إلى القول إن “التفاهمات أدت بالأمس إلى حل الخلافات على (رئاسات) بعض اللجان البرلمانية، واعتقد بنفس الآلية سنمضي باتجاه الوزارات”.

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