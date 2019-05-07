الحكومة تُجري تعديلاً على قرار بشأن بيع الدور والشقق المملوكة للدولة إلى المواطنين

2019/05/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تعويض الدرجات الوظيفية لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين من الايزيديين، فيما أجرى تعديلاً على قرار بشأن بيع الدور والشقق السكنية المملوكة للدولة الى المواطنين والموظفين مقدماً.

يتبع…

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