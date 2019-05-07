كتائب حزب الله: واشنطن تخطط لضرب 3 جهات بعد وصول قوتها للشرق الاوسط

2019/05/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

حذرت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله ، اليوم الثلاثاء، من ان وصول القوة الاميركية الضاربة الى الشرق الاوسط يستهدف 3 جهات.

وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محي في تصريح صحفي تابعته "الاتجاه برس" ان “هذا التصعيد العسكري الخطير من قبل الادارة الاميركية هو موجه ضد الجمهورية الاسلامية في ايران في الدرجة الاولى ولمحور المقاومة بشكل عام ".

وبين محي ان "هذه التحركات، تدل على ان أمريكا تريد ان تأخذ المنطقة الى تصادم وتجعلها في حالة عدم استقرار، كما فعلتها خلال السنوات الماضية عندما حركت عصابات داعش وجعلت المنطقة في حروب، ولولا محور المقاومة وصمود شعوب المنطقة لما خرجت منها".

وأكد المتحدث باسم كتائب حزب الله ان "امريكا هدفها الوحيد، ضرب 3 جهات هي فصائل المقاومة والحشد الشعبي وايران ، ولا ترى في داعش والقاعدة او اي ارهابي اي خطورة على تواجدها، وهذا اعتراف ضمني كبير، بانها هي من تدير هذه المجاميع".

وشدد محي انه “على الادارة الامريكية مغادرة العراق، حتى لا تتعرض الى تهديد، كما تدعي، ونحن لسنا بحاجة اليها”.

وختم بالقول ان "امريكا تتجه لإدخال المنطقة في ازمة وعدم استقرار جديدين، وهي مقدمة لاعلان صفقة القرن، التي اعلنوا عن طرحها بعد شهر رمضان، وهذه المقدمات هي عبارة عن تهديدات وابتزاز لدول المنطقة، بان تقبل بهذه الصفقة، والا تتعرض الى عدوان من قبل أمريكا وحلفائها".

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