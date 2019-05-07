مقتل خمسة ارهابيين شمال القائم

2019/05/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن طيران الجيش العراقي من قتل 5 إرهابيين في المنطقة الحدودية مع سوريا شمال قضاء القائم.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية :" ان ابطال قيادة طيران الجيش وضمن عمليات الإسناد التي تقدمها لقيادة عمليات الجزيرة في المنطقة الحدودية مع سوريا شمال القائم تعرضت إحدى طائرات القيادة إلى عملية إطلاق نار فردت على مصادر النار وتبين إنها صادرة من مجموعة من ارهابي داعش.

وأضافت :" ان عملية الرد اسفرت عن قتل خمسة ارهابيين وتدمير العجلة التي كان يستقلونها اضافة الى تدمير عجلة مفخخة.

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