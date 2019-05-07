مفتش الداخلية يكشف عن ثغرات خطيرة في قانون العفو العام تخص ملاحقة المتهمين بالفساد

2019/05/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي، عن «ثغرات خطيرة» في قانون العفو العام لعام 2016 بما يخص قضايا الفساد العام، مبينا أن القانون شمل ملفات فساد لا يمكن تحريكها حاليا، في وقت كشف عن فتح تحقيق في عدة قضايا مهمة تم تمريرها بضغوط من جهات مختلفة بالوزارة.

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