الداخلية: الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان تعتمد على الجهد الاستخباراتي

2019/05/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان في العاصمة بغداد.

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