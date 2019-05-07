2019/05/07 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد السماوي

لست مبالغا إذا قلت أنّ أهم إنجاز حققته حكومة السيد عادل عبد المهدي هو الاتفاق الذي وقّعه في برلين وزير الكهرباء السيد لؤي الخطيب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق العملاق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق العملاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).