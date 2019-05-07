ضبط رائد في الداخلية يتسلم رشوة للتلاعب بأوراق تحقيقية

2019/05/07 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفتشية وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، ضبط رائد في كلية الشرطة متلبس باستلام رشاوى مقابل التلاعب بأوراق تحقيقية.

وقالت المفتشية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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