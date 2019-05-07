2019/05/07 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد ..



مقررات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. مقررات مجلس الوزراء في جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. مقررات مجلس الوزراء في جلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).