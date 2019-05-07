الكعبي يدعو إلى تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية الى المحاضرين المجانيين

2019/05/07 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا

النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، مجالس المحافظات

الى تخصيص نسبة مئوية من الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك الى شريحة الاساتذة

المحاضرين المجانيين أسوة بالشرائح الأخرى ووفقا للقانون.

وذكر

مكتبه الاعلامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي اوضح

خلال استقباله ممثلي الأساتذة المحاضرين المجانيين ان التنافس عبر الدرجات الوظيفية

يكون على أساس الأسبقية في تاريخ الأوامر الإدارية وحسب القانون والتخصص” ، مطالبا

الحكومات المحلية في العاصمة وباقي المحافظات للإسراع بمناقشة هذا الموضوع واتخاذ قرار

يلزم المحافظة بوضع التعليمات الخاصة بالتعيين خلال الفترة المقبلة”.

واضاف

ان “الكعبي بدور المحاضرين الذين قدموا الخدمة للأسرة التربوية وللطلبة بشكل طوعي

ودون مقابل خلال الفترات الصعبة التي مر بها البلد” .

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