أمانة بغداد تعلن فتح شارع مغلق شرقي العاصمة

2019/05/07 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن فتح شارع مغلق شرق العاصمة.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم فتح الجانب الآخر

من شارع المرور ضمن منطقة البلديات شرق بغداد”.





واضافت

أن “بلدية الغدير استحصلت الموافقات اللازمة وبالتنسيق مع القوات الامنية وقامت

برفع الكتل الكونكريتية والمباشرة بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع”.

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