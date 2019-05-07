الدفاع المدني تعلن رفع مخلفات حربية في الأنبار

2019/05/07 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

اعلنت

مديرية الدفاع المدني في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، رفع قنابل 22 مقذوفا حربيا

مختلفا في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قسم المعالجة تمكن

من رفع المخلفات الحربية والمتساقطات الجوية في عدة مناطق من الانبار من بينها الرمادي

والفلوجة وحديثة”..

واضاف،

“حيت تمكن رجال قسم المعالجة من رفع ونتشال (22) مقذوفا حربيا بمختلف أنواعها”.

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