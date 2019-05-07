2019/05/07 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الأولمبية تطالب الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية ضرورة الأسراع والكشف على الجناة وتقديمهم الى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل

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