بغداد تضع خطة امنية خاصة بالشهر الفضيل

2019/05/07 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان في العاصمة بغداد، مشيرة إلى تعزيز تواجد القوات الأمنية وشرطة المرور في التقاطعات والشوارع الرئيسية وفي المناطق التي توجد فيها المطاعم والمقاهي.وقال مسؤول أمنى في تصريح، انه " تم الاجتماع من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة مع تشكيلات الوكالة لمناقشة خطة رمضان والتنسيق مع متطلبات الخطة لقيادة عمليات بغداد، وحضر الاجتماع مدير المرور ومدير مكافحة المتفجرات ومدير مكافحة المخدرات وقائد شرطة بغداد ومدير حماية المنشآت ومدير النجدة".

وأضاف، أنه "تمت مناقشة كل دائرة من الدوائر في خطتها وواجباتها في رمضان والخطة المركزية للوزارة وتعزيز الخطة الخاصة بقيادة عمليات بغداد، حيث أن هناك توجيه بتعزيز رجال المرور في التقاطعات ورجال الشرطة وحماية المنشآت لاستتباب الامن وتلافي أي خروقات تهدد امن المواطن البغدادي في الشهر الفضيل".



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