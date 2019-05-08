نائب يكشف عن وجود سدين خارج الخدمة في ديالى ويحمل الموارد المسؤولية

2019/05/08 | 01:09

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بغداد اليوم - ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى مضر معن الكروي، الاربعاء، عن وجود سدين خارج نطاق الخدمة في ديالى، فيما...





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