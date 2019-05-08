2019/05/08 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم عن ما تناولته زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى بغداد.

وقال الوزير الحكيم في تغريدة على حسابه بتويتر إنه شارك في اجتماعين مهمين كل على انفراد، الاول بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبومبيو، والثاني بين الرئيس برهم صالح وبومبيو.واضاف ان الاجتماعين ناقشا العلاقات الثنائية وآخر التطورات في أمن المنطقة وجهود محاربة الإرهاب.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي يكشف عن ما تناولته زيارة نظيره الامريكي للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقي يكشف عن ما تناولته زيارة نظيره الامريكي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).