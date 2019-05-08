بعد مطالبة النائب عن دولة القانون د.صفاء مسلم ، الامانة العامة لمجلس الوزراء تجيب!

2019/05/08 | 01:58

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جواب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.بخصوص مطالبتنا بأستثناء اعضاء

المجالس المحلية من قرار 333 لسنة 2015 وشمولهم بالقرار التقاعدي.

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