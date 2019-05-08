استشهاد 3 واصابة اربعة اخرين اثر هجوم ارهابي جنوب سامراء

2019/05/08 | 02:29

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استشهاد 3 واصابة اربعة اخرين اثر هجوم ارهابي على عائلة في منطقة

المزاريع بناحية يثرب جنوب سامراء

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