2019/05/08 | 04:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t5ZehOqjnUM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اني ام شهيد واسكن بهذا البيت الخرابة 💔😔😢 معاناة ام الشهيد رزاق ..) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اني ام شهيد واسكن بهذا البيت الخرابة 💔😔😢 معاناة ام الشهيد رزاق ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).