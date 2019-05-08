كيف استبق إمام أوغلو قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول؟

2019/05/08 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة قرارات سريعة اتخذها رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو عقب تنصيبه على رئاسة البلدية من شأنها أن تعزز مكانته وتحفز الناخبين

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