معظم سكانه يحتاجون المساعدة والحماية.. اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم

2019/05/08 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الأمم المتحدة لفت أنظار العالم إلى مأساة اليمنيين، معتبرة أنهم يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقالت إن نحو 80% منهم

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