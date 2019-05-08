العراقي جستن ميرام يوقع لنادي أتلانتا يونايتد حامل لقب دوري الامريكي

2019/05/08 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أتلانتا قبل إغلاق سوق الانتقالات الامريكية بساعات قليلة خطف نادي أتلانتا يونايتد جناح أسود الرافدين جستن ميرام من قائمة لاعبي كولومبوس الامريكي وقرر اللاعب العراقي ترك فريقه بعد المشاكل الكثيرة مع مدرب الفريق غريج مما عجل رحيله عن الفريق الذي قضى مواسم عديدة معه .ووقع مهاجم نادي كولومبوس الامريكي و المنتخب […]

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