قوات حكومة الوفاق الليبية تنفي فقدان أي طائرات

2019/05/08 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات حكومة الوفاق الليبية تنفي فقدان أي طائراتنفت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية فقدان أي طائرة تابعة لها، وذلك بعد إعلان "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن إسقاط طائرة أثناء غارة لها على مواقعه.وقال المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو: "ليست لدينا أي طائرات مفقودة"، متهما قوات حفتر بأنها "تحاول تعويض خسارتها على الأرض بأي نصر إعلامي".واتهم قنونو ما وصفه بـ "إعلام حفتر الكاذب" بأنه يسعى "للتشويش على الجولة الأوروبية للرئاسي"، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع صدور تقرير سري لخبراء أمميين حول "ضلوع الإمارات في دعم حفتر بطائرات مسيرة قصفت طرابلس".وتحدثت تقارير إعلامية عن إسقاط قوات حفتر لطائرة تابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق أثناء غارة لها على مواقع "الجيش الوطني" في منطقة وادي الهيرة جنوبي طرابلس.ونشر الإعلام الحربي التابع لـ "الجيش الوطني الليبي" صورا لشخص قيل إنه طيار تم القبض عليه بعد إسقاط الطائرة وإنه "مرتزق برتغالي".

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