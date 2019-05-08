بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الأربعاء 6:00 AM

2019/05/08 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي هذا اليوم الأربعاء وفق آخر التحديثات كالآتي:

العملات الأجنبية

1 دولار أمريكي = 1,194.1800 دينار عراقي

1 دينار عراقي

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