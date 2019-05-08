2019/05/08 | 07:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 8 مايو أو 8 أيار أو 8 مايس أو 8 نوار أو يوم 8 5 (اليوم الثامن من الشهر الخامس) هو اليوم الثامن والعشرون
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدث في مثل هذا اليوم 8 أيار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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