العراق يتجه لتنويع مصادر تسليح جيشه من اربع دول

2019/05/08 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت لجنة الامن والدفاع النيابية عن وجود توجه لتنويع مصادر تسليح للجيش العراق خلال المرحلة المقبلة من دول روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء عن رئيس اللجنة قوله ان "تسليح الجيش العراقي في الوقت الحاضر يميل الى الامريكي ويبتعد عن الروسي على الرغم من ان الاخير اكثر ملائمة للجندي العراقي اضافة الى امكانية دفع المبلغ بالاجل وامكانية التدريب والسماح للخبراء للاختلاط مع الجنود والتعلم السريع على كيفية استخدام الاسلحة في حين ان الاول يحتاج لسنوات في توريد الاسلحة كما لا يسمح في ادخال الخبراء والمهندسين العراقيين في دورات لادامة تلك الاسلحة وخاصة الدبابات".

وكشف عن وجود توجه لتنويع مصادر اسلحة الجيش العراقي من دول روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية لكيلا لا يكون التسليح حكرا على دولة معينة".

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