2019/05/08 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IROveOu5GzI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو اثر ادمان البوبجي على الانسان ؟؟ الشيخ زمان الحسناوي يوضح ذلك في حديث زمان 🤲🏼) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو اثر ادمان البوبجي على الانسان ؟؟ الشيخ زمان الحسناوي يوضح ذلك في حديث زمان 🤲🏼) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).